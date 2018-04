Questa settimana, per la consueta rubrica attraverso la quale “L’Opinione delle Libertà” vuole dare voce e spazio ai volti noti e meno noti della letteratura italiana, vi consigliamo “Osservatore oscuro” di Barbara Baraldi (Giunti). L’autrice, originaria della Bassa Emiliana, ha dato vita a thriller, romanzi per ragazzi e sceneggiature di fumetti per la serie “Dylan Dog”. Il suo esordio nella letteratura poliziesca avviene sulle pagine de “Il Giallo Mondadori” con La bambola di cristallo. Nel 2017 ha pubblicato con Giunti Aurora nel buio.

La Storia

Un racconto gotico in grado di scioccare il lettore con le sue molteplici gradazioni cupe. Il dipinto enigmatico delle nostre inquietudini più intime, quelle che ci impediscono di allentare la morsa dell’ansia esistenziale.

“L’osservatore oscuro" è l’alter ego negativo che ci portiamo dentro, quello che ci dice che non ce la faremo, quello che alimenta le nostre paranoie, gli incubi peggiori… Per Aurora Scalviati, giovane profiler della polizia di Sparvara, i colleghi Bruno Colasanti, Tom Carelli e Silvia Sassi sono diventati la famiglia che non ha mai avuto. Ma tutto è destinato a cambiare con il ritrovamento, alla Certosa di Bologna, del cadavere di un uomo senza nome né documenti di riconoscimento. Gli unici indizi sono la bocca cucita, il corpo martoriato da un’antica, feroce tortura e un tatuaggio sul petto con il nome di Aurora, eseguito post mortem”.

Il sospetto più orrido ricade sulla stessa Aurora, la quale deve scontrarsi così non solo con la diffidenza dei superiori, ma anche con quella dei suoi più stretti collaboratori. Valraven è il nome in codice dell’assassino, il corvo sovrannaturale che per le antiche popolazioni scandinave divorava i corpi dei morti sul campo di battaglia. Solo una ragazza ferita e sofferente come Aurora Scalviati può imbattersi in una sfida del genere. Una storia da brividi, gli stessi che possono guidarci verso la via di fuga più indicata.

