Questa settimana, per la consueta rubrica attraverso la quale “L’Opinione delle Libertà” vuole dare voce e spazio ai volti noti e meno noti della letteratura italiana, vi consigliamo “Se ricordi il mio nome” di Carla Vistarini (Corbaccio Edizioni). L’autrice ha scritto canzoni per cantanti come Ornella Vanoni, Mia Martini, Mina, Renato Zero, Riccardo Fogli, Patty Pravo, Alice, Amedeo Minghi e tanti altri. Ha scritto inoltre i testi per alcuni dei programmi televisivi di intrattenimento di maggior successo fra gli anni Settanta e Duemila.

La Storia

Un romanzo che racchiude in sé diversi generi letterari, abbracciando con le proprie pagine un vasto campo emozionale. Un intreccio narrativo di rara intensità, libero da ogni tipo di pregiudizio e in grado di capovolgere continuamente i punti di vista dei lettori. “È possibile che un trentenne ricco sfondato, sdraiato su una dorata spiaggia caraibica, invece che rallegrarsi della propria sorte muoia di nostalgia per una famiglia agli antipodi, che non è neppure la sua famiglia, e per una bambina che non sa dire altro che 'fangulo'? Sì, se si chiama Smilzo e se ha trascorso - adesso lo ha capito - i mesi più belli della sua vita cercando di aiutare una buffa bambina e la sua ricchissima madre, che in una Roma caotica e implacabile erano diventate vittime di un mostruoso piano criminoso. Ma ora che tutto è finito, ora che lui, lo Smilzo, ex finanziere di successo, ex bancarottiere suo malgrado ed ex barbone trasteverino si trova a scontare i suoi peccati fiscali in un paradiso naturale, gli riesce solo di pensare a quella bambina, alla sua mamma e a tutta una serie di personaggi bislacchi e straordinari che aveva conosciuto”.

Difficile non lasciarsi coinvolgere in questa vicenda, entrando quasi in empatia con il protagonista, condividendone i numerosi dubbi e le poche certezze. Non mancano di certo i colpi di scena e quelli di testa, in un vortice esistenziale di scorci relazionali, costantemente alla ricerca di un’identità perduta.

Ricordiamo infine a tutti i lettori la pagina Facebook de “La voce degli scrittori” e l’Applicazione ufficiale.