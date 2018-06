“Sex and the City”, vent’anni dopo

Giovani, carine e per niente disoccupate. Sono Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte. Al secolo, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Le splendide protagoniste della serie tivù di culto, arrivata anche al cinema: “Sex and the City”. Il 6 giugno la “rivoluzione” griffata Manolo Blahnik compie vent’anni. Carrie Bradshaw è una giornalista e scrittrice eternamente innamorata del facoltoso Mister Big, interpretato da Chris Noth. Samantha è una focosa agente, appassionata e anticonformista, Miranda è un’avvocata in carriera perennemente delusa in amore, Charlotte è una gallerista raffinata e dolce che cerca, disperatamente, di costruire una famiglia.

Oggi il quartetto è “esploso”. Addirittura, la Cattrall, alla morte del fratello, chiede alla Parker “di non farsi pubblicità col suo dolore”. Sono questi i motivi che decretano la fine del terzo capitolo cinematografico. La Cattrall, infatti, dice “no”. Così, il progetto viene accantonato. In occasione del ventennale della serie, negli Stati Uniti è uscito il libro “Sex and the City and us: How four single women changed the way we think, live, and love” di Jennifer Keishin Armstrong, che ricostruisce i retroscena della trasposizione, prima televisiva e poi cinematografica, del bestseller di Candace Bushnell. Darren Star, ideatore della fenomenale serie tivù, non ha dubbi: “Se autorizzi altre persone a scrivere e produrre il tuo show, poi devi lasciarle seguire la loro visione. Ma credo che nel finale, la serie abbia tradito ciò di cui si era occupata fino a quel momento. Cioè del fatto che le donne non devono necessariamente trovare la felicità nel matrimonio”.