Calici di Stelle, brindano un milione di enoturisti

C’è tempo fino al 12 agosto per godere del brindisi più atteso dell’estate. Ad assicurarlo, tra borghi, piazze, cantine e notti stellate, è “Calici di Stelle”, manifestazione enologica per intenditori, appassionati, aspiranti degustatori e amanti del bello organizzata dal Movimento Turismo Vino (Mtv) in collaborazione con l’Associazione nazionale Città del Vino per un “cin cin” iniziato lo scorso 2 agosto lungo tutto lo Stivale. La kermesse interessa oltre 100 comuni in tutta Italia con una partecipazione prevista di oltre un milione di enoturisti. Momento più atteso dell’evento è il 10 agosto con la notte di San Lorenzo quando con un calice di vino in mano si potranno ammirare le stelle magari proprio da un vigneto da dove la vista è più nitida grazie alla lontananza dalle luci dei centri abitati. L’iniziativa, nata dall’idea di trasformare il periodo più poetico delle notti d’estate in un’occasione di promozione dell’enoturismo italiano, prevede, dalla Val d’Aosta alla Sicilia, eventi diversi regione per regione favorendo l’incontro tra vino e cultura, declinata in manifestazioni, design e arte.

Da un punto di vista economico il giro di affari del turismo rurale nelle Città del Vino - secondo il XIV Osservatorio sul Turismo del Vino in Italia curato dall’ Università di Salerno e Città del Vino - è di oltre 2,5 miliardi di euro, mentre 14 milioni sono gli accessi enoturistici. Molte le iniziative da segnalare in queste giornate dal sapore enologico, tra le tante quella nel Nord Italia in Trentino a Madonna di Campiglio con una degustazione il 10 agosto di vini e di grappe e una cena a base di piatti trentini sulla terrazza del rifugio Patascoss. In Piemonte, a Costigliole d’Asti, il 10 e 11 agosto ci sarà invece il percorso enogastronomico itinerante nel borgo antico. Nel Centro Italia, in Toscana, al motto di “Ballando sotto le stelle”, sono previsti invece momenti di diverso genere che vanno dall’apericena con intrattenimento blues, alla degustazione con il “vintage pianobar” fino a feste con opere artistiche realizzate in cantina. In particolare il 10 agosto è prevista l’apertura straordinaria dell’enoteca di Rocca delle Macie (Castellina in Chianti, Siena) per la comparsa delle stelle con una degustazione di 3 vini accompagnati da stuzzichini di prodotti locali. Infine in Sicilia, nell’ nell’agro trapanese, il 10 agosto è prevista, nella Notte di San Lorenzo, una wine experience presso il Baglio Sorìa Wine Resort.