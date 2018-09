All’Auditorium si festeggiano i 90 anni di Morricone

Iniziano i festeggiamenti in onore dei novant’anni di Ennio Morricone. Il compositore premio Oscar raggiungerà il traguardo il prossimo 10 novembre. Intanto, stasera, all’Auditorium Parco della Musica si terrà un concerto a lui dedicato. Il programma prevede l’esecuzione delle sue colonne sonore più note, dirette dallo stesso maestro e da altri due premi Oscar, Nicola Piovani e Dario Marianelli. Oltre a Salvatore Sciarrino. “Sono molto imbarazzato e commosso per questi festeggiamenti – sostiene Morricone –. Sono un compositore come tanti altri, qualcosa mi è andata bene e qualcosa meno bene. Al pubblico dico solo grazie. I compositori hanno bisogno del pubblico”. Alle 21 il maestro salirà sul podio per guidare l’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia. “Festeggiamo questo stupendo musicista e grande amico”, ha detto il presidente Michele Dall’Ongaro, sostenendo che l’autore sia “l’italiano più famoso nel mondo”.

Il direttore generale della Società degli autori e degli editori Gaetano Blandini è convinto: “Per noi è un privilegio. Ennio è iscritto alla Siae da 72 anni e, a differenza di qualche collega che ha seguito scelte diverse, l’ha sempre sostenuta e difesa”. Per celebrare il maestro l’Accademia ha anche pubblicato il volume “90ennio” che raccoglie foto, documenti e testimonianze di personaggi e registi. Nel museo degli strumenti musicali, inoltre, sono esposti i costumi di scena realizzati dalla Sartoria Tirelli per cinque film per i quali Morricone ha scritto le musiche. “Mi piace tanto scrivere – ha detto il maestro – è l’unica cosa che so fare”. La scaletta vera e propria non è ancora stata diramata. Naturalmente Morricone suonerà le musiche scritte per i film di Sergio Leone, Giuseppe Tornatore, Gillo Pontecorvo ed Elio Petri.