Fresco di stampa

Elisa Serafini videorecensisce in due minuti le novità pubblicate da Ibl Libri. Si comincia con Il pubblico ha sempre ragione? Presente e futuro delle politiche culturali.

Il libro, a cura di Filippo Cavazzoni e con prefazione di Guido Vitiello, è una raccolta di saggi scritti da diversi autori (professori universitari e operatori di settore), e cerca di rispondere a domande che, non solo tra gli addetti ai lavori, vengono spesso sollevate: quale ruolo deve avere lo Stato in ambito culturale? Come si possono incentivare la produzione e il consumo d’arte? In quale modo si può favorire la buona gestione di un museo o di un teatro?

Un libro che si contrappone inoltre all’idea secondo cui le politiche culturali riguardino solo la scelta delle strade da far prendere al denaro pubblico.