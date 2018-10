Dopo il successo alla Società Geografica Italiana di Roma e al Pan/Museo delle Arti di Napoli, la mostra fotografica “La bellezza rivelata - un viaggio nella terra d’Etiopia sulle orme degli antichi esploratori” verrà ospitata dal 5 novembre al 31 gennaio 2019 dal Museo Etnografico di Addis Abeba.

L’Etiopia è una terra di genti e paesaggi unici e straordinari, ricca di antichissime tradizioni, diversità culturali, una terra - definita la culla dell’umanità - capace da sempre di attrarre viaggiatori ed esploratori che hanno fatto conoscere quel territorio al mondo attraverso diari di viaggio, carte geografiche, schizzi, disegni e fotografie.

Con lo stesso spirito questa mostra, organizzata da Carlo e Marcella Franchini, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e con il contributo dell’artista Francesca Borro, racconta di quelle terre e dei percorsi di alcuni fra i principali esploratori. 80 fotografie realizzate da Carlo Franchini e alcuni dipinti e carboncini dell’artista Francesca Borro raccontano la straordinarietà di quel meraviglioso paese di antica civiltà. “Un viaggio, dunque, nel tempo e nello spazio, attraverso l’Etiopia di oggi ma sulle orme dei viaggiatori di ieri”.

Proprio partendo dalle descrizioni contenute in alcune opere di alcuni degli esploratori che maggiormente hanno contribuito alla conoscenza dell'Etiopia, la ricchezza ambientale e culturale del paese sarà evocata mediante oggetti della Collezione della Società Africana d'Italia, oggi custodita dall'Università di Napoli "L'Orientale", da bellissime fotografie, filmati, numerosi disegni al tratto e dipinti. Alcuni di questi sono tratti dai resoconti dei viaggiatori, altri ispirati da immagini recenti e sono particolarmente rilevanti in quanto testimoniano un importante e troppo frequentemente trascurato aspetto dell'attività degli esploratori: la necessità di testimoniare le proprie scoperte tramite disegni ed illustrazioni. Non solo, il disegno e lo schizzo diventano spunto per un'ulteriore esplorazione, uno strumento di analisi e approfondimento, che costringe chi lo esegue non solo a vedere, ma anche a guardare e dunque a conoscere.

L’obiettivo della mostra è quindi quello, anche grazie alla molteplicità dei documenti, degli oggetti e delle immagini presentati, di mostrare e far apprezzare la ricchezza rappresentata dagli ambienti e delle culture del Paese, le loro millenarie radici, la sinergia sistemica tra diversi che lo caratterizza.

Per maggiori informazioni visita il sito www.labellezzarivelata.com