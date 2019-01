Tutto quello che sappiamo sui combustibili fossili è falso? Per decenni ci è stato detto che il loro utilizzo avrebbe portato il nostro pianeta alla distruzione. Eppure, durante gli stessi anni, secondo ogni indicatore del benessere umano la qualità delle nostre esistenze è andata migliorando. C'è infatti un legame incredibilmente forte tra uso di combustibili fossili, aspettativa di vita e reddito, specialmente nei Paesi che si stanno sviluppando più rapidamente degli altri.

È questa, infatti, la tesi che sviluppa Alex Epstein nel libro “In difesa dei combustibili fossili”, appena pubblicato da IBL Libri, la casa editrice dell'Istituto Bruno Leoni. In questo libro Alex Epstein ci racconta quali sono gli aspetti positivi dell'uso di petrolio, carbone e gas naturale: in primo luogo, la loro capacità di fornire energia economica e affidabile a un mondo popolato da sette miliardi di persone. E ci spiega come molte delle critiche non reggano alla prova dei fatti: i benefici che derivano dall'uso dei combustibili fossili sono ampiamente superiori ai rischi. È anche grazie a queste fonti energetiche che il mondo è diventato un posto migliore per gli esseri umani.

Alex Epstein è il fondatore del Center for Industrial Progress, un istituto di ricerca che porta avanti una filosofia ambientalista alternativa a quella dominante, volta a combattere l'inquinamento favorendo però lo sviluppo economico di ogni Paese.