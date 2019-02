L'appena eletto presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, sarà domani pomeriggio a Trieste - in una delle sue prime uscite pubbliche da governatore - per la presentazione del libro "I padroni del caos" di Renato Cristin, docente di Ermeneutica filosofica all’Università di Trieste. All'incontro, previsto per le ore 18.00 al Salone di Rappresentanza del Palazzo della Regione (Piazza dell’Unità d’Italia 1) saranno presenti, oltre a Marsilio e all'autore, anche il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e l'assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen. L'accesso in sala è libero fino al raggiungimento dei posti disponibili, ma bisogna confermare la propria presenza scrivendo una mail dall'indirizzo cerimoniale@regione.fvg.it.

Del libro di Cristin, pubblicato da Liberilibri nella collana "Oche del Campidoglio", lettura imprescindibile per chi ha a cuore le idee della destra liberale, su L'Opinione hanno già scritto in passato Teodoro Klitsche de la Grange e Maurizio Bonanni. È possibile acquistare il volume anche online, su Amazon o sul sito di Liberilibri Editrice.