Addio a Mark Hollis, “voce” indimenticabile dei Talk Talk

Una delle voci più influenti, potenti, determinanti nella storia della musica e in particolare degli anni Ottanta se n’è andata al pari di molti altri suoi illustri predecessori.

Nell’Olimpo delle stelle un posto di riguardo si deve a Mark Hollis, frontman della band Talk Talk, geniale rappresentante del fronte new wave, synth-pop e poi post-rock che tanti indimenticabili successi ha lasciato per un’eredità che non avrà eredi. Non poteva non essere più al centro della scena, e infatti da vent’anni era sceso giù dal palcoscenico.

Sessantaquattro anni, la scomparsa di Hollis è stata confermata dal bassista Paul Webb: “Era un genio - ha scritto - È stato un onore e un privilegio far parte della sua band”.

Eroe e antidivo, fino alla fine dei suoi giorni.