La Taigi in concerto a San Pietroburgo

Nuova data per il tour mondiale del celebre soprano romano Chiara Taigi (www.chiarataigi.com). L’8 marzo, in occasione della Festa della donna, l’artista si esibirà al Constantine Palace (Konstantinovsky Palace in Strelna vicino San Pietroburgo), proponendo uno strepitoso repertorio scelto tra i maggiori successi di Verdi, Puccini, Glinka, Tchaikovsky, Mozart. Insieme alla Taigi, saliranno sul palco altre artiste del Mariinskij Theatre, del Bolshoi e del Teatro dell’Opera di Spendiaryan. Allieva di Ivenza Fogli, con la quale compie tutti gli studi di canto per poi diplomarsi, il soprano inizia la sua carriera vincendo numerosi concorsi come l’”Agostino Lazzari”, “Toti Dal Monte” e “Angelica Catalani”. Debutta in seguito, al Teatro Verdi di Treviso con il “Turco d’Italia” di Gioacchino Rossini, per poi continuare negli anni, percorrendo un viaggio artistico che ha toccato i maggiori palcoscenici italiani come il San Carlo di Napoli e il Teatro la Scala di Milano. Al Teatro dell’Opera di Roma è stata la Lucrezia Contarini nei “Due Foscari” con Renato Bruson, alla Scala di Milano, la Desdemona in Otello nella produzione di Riccardo Muti e al Comunale di Firenze sempre nell’Otello con la direzione di Zubin Meta.

Ecco la videointervista realizzata prima del concerto russo.