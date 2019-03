Dal suo obiettivo sono passate le più famose e belle donne degli ultimi 50 anni di storia mondiale, da Naomi Campbell, Kate Moss a Madonna e Sophia Loren, ma anche personaggi del jet set come Luca Cordero di Montezemolo e l’attore Alberto Sordi.

Bruno Oliviero, dopo aver abbandonato la squadra Roma Calcio Junior, inizia la sua carriera di fotografo, facendo in particolar modo ritratti. Celebri furono le foto di Ornella Muti, quattordicenne, all’epoca Francesca Rivelli, molto intense e sensuali, sicuramente di grande impatto per il pubblico di quel periodo e, nel 1985, della giornalista Antonella Clerici, che all’inizio della sua carriera televisiva si occupava di sport, ed utilizzava un look differente dall’odierno, molto più rigido e formale, Oliviero in questo caso riuscì a captare quella femminilità nascosta, facendola emergere attraverso i suoi scatti e ritraendola anche in pose provocanti.

Per un lungo periodo è stato il fotografo ufficiale della coppia Albano e Romina Power. Le foto dei due cantanti con Madre Teresa di Calcutta fecero il giro di tutto il mondo, essendo pubblicate da quasi tutti i settimanali. Tantissime sono le opere fotografiche nel suo percorso artistico, e ben sette sono i libri che le raccolgono. L’ultimo si chiama “Occhi” ed è di quattro anni fa, che raccoglie cento scatti di personaggi anche del passato. Al riguardo dichiarò: “Gli occhi sono l’anima del corpo, ti trasmettono ciò che si ha dentro veramente”.

Il fotografo lascia due figlie Shila e Sharon e tre nipoti Giulia, Bianca e Sveva.