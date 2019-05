Il Principe capo dell’Ordine Bizantino del Santo Sepolcro, Granduca Alfred Josef Baldacchino, si racconta in questa intervista in esclusiva. Il Granduca racconta come si è avvicinato all'Ordine e come lo stesso Ordine è strutturato in Italia e nei 72 Paesi del mondo in cui è presente. L’Ordine Bizantino del Santo Sepolcro, fondato dall’Imperatore Costantino nell’A.D. 325, si occupa prevalentemente di attività umanitarie, filantropiche e culturali.