Appassionato e studioso di storia contemporanea, Alessandro Da Soller completa i suoi studi presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università “La Sapienza”, avendo come tutor il professor Gian Franco Lami, parallelamente agli studi di due strumenti musicali, il sassofono tenore e il sassofono soprano.

Collezionista di vinili d’epoca e cd di musica italiana ed internazionale dagli anni Sessanta ad oggi, approfondisce la storia della musica blues e afroamericana, dedicandosi in seguito alla progettazione musicale da computer. È del 2014 il primo testo letterario “Il segreto del torrione”, a cui fanno seguito nel 2015 “Anima semiseria” e nel 2017 “Pene di un professionista”. Tutti i libri sono stati pubblicati dalla casa editrice di Alessandro Da Soller, “Be & Bop Associazione culturale”. In attesa del quarto libro in uscita a breve, vi proponiamo la videointervista allo scrittore.