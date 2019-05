Diversity Media Awards: Cattelan personaggio dell’anno

Sono stati assegnati ieri all’Alcatraz di Milano i premi del Diversity Media Awards. Gli Oscar dellʼinclusione sono nati per incentivare la cultura della diversità e dell’inserimento sociale di ogni tipo. La serata è stata diffusa da aziende, organizzazioni e comunità che hanno aderito all’evento sui rispettivi canali web e social.

Il claim dello show di quest’anno è “A Human Rhapsody”, un racconto composito e armonico della realtà, ben rappresentato dall’Ensemble vocale ambrosiano, un coro di 80 elementi che hanno accompagnato tutto lo spettacolo. Ideati da Francesca Vecchioni, presidente dell’associazione no-profit DiversityLab, i DMA sono giunti alla loro quarta edizione. Era il 2016 quando fecero la loro comparsa per diffondere un messaggio molto importante. Come sottolinea la Vecchioni, “l’inclusione è un bene comune, come l’acqua o l’aria. Quando l’acqua è inquinata o l’aria irrespirabile, è allora che ti accorgi che non ne puoi fare a meno. Non è un’opzione e non può mai essere di parte perché ci riguarda tutte e tutti. Sembra banale dirlo, ma va sottolineato: siamo tutti diversi, e quello che ci rende diversi ci rende quello che siamo, e ciò non può mai essere un motivo di esclusione”.

La diretta streaming è stata possibile grazie a TRUlive (Trasmissione a reti unificate), presentata da Fabio Canino e Melissa Greta Marchetto. I due conduttori hanno intrattenuto i presenti alla charity dinner, offrendo due ore di autentico spettacolo. Tra gli ospiti: Alessandro Cattelan, Liliana Segre, Ambra Angiolini, Diego Abatantuono, Michela Murgia, Malika Ayane, Diodato, Roberto Vecchioni, Immanuel Casto, Diana Del Bufalo, Paolo Ruffini.

La serata di gala fa parte del progetto promosso da DiversityLab i cui proventi sono destinati al monitoraggio e all’analisi dei dati raccolti nell’arco di un intero anno di lavoro, direttamente da Francesca Vecchioni (nella foto), in collaborazione con enti, istituzioni e università.

Ecco tutte le categorie, con vincitori e nominati.

Personaggio dell’anno

Alessandro Cattelan

Le altre nomination

Don Luigi Ciotti

Fiorella Mannoia

Enrico Mentana

Heather Parisi

Liliana Segre

Miglior programma tv

Ballando con le stelle (Rai 1, Ballandi Multimedia)

Le altre nomination

Love Me Gender (laF, Stand by Me)

Non ho l’età (Rai 3, Panamafilm)

C’è posta per te (Canale 5, Sabina Gregoretti per Fascino Pgt)

La tv delle ragazze (Rai 3, Rai Produzioni)

Programma Italia (Zelig TV, Emergency)

Miglior film italiano

Puoi baciare lo sposo (Medusa Film, Colorado Film)

Le altre nomination

In viaggio con Adele (Vision Distribution)

Ella & John (Indiana Production, Rai Cinema)

Be Kind - Un viaggio gentile all’interno della diversità (Ravic Film)

Euforia (HT Film, Indigo Film, Rai Cinema)

Zen sul ghiaccio sottile (Articolture, Istituto Luce)

Miglior serie tv italiana, a pari merito

Skam Italia (Timvision-Timvision, Cross Productions)

L’amica geniale (Rai 1-Hbo-Rai Fiction e Timvision, Fandango-Wildside, in collaborazione con Rai Fiction, in collaborazione con Timvision, in collaborazione con Hbo Entertainment, in co-produzione con Umedia)

Le altre nomination

È arrivata la felicità (Rai 1, coproduzione Rai Fiction-Publispei)

Nero a metà (Rai 1, Rai Fiction, Cattleya)

Miglior serie tv straniera

Le terrificanti avventure di Sabrina (Netflix)

Le altre nomination

Butterfly (FoxLife)

The Handmaid’s Tale (Timvision)

La fantastica signora Maisel (Amazon Prime Video)

This is Us (FoxLife)

Élite (Netflix)

Miglior programma radio

Cactus - Basta poca acqua (Radio Capital)

Le altre nomination

La prima volta-Diario di un giorno (Radio 24)

Ciao Gender (Radio 3 Network)

Mi Casa (Radio 105)

Tutta la città ne parla (Rai Radio 3)

Miglior campagna pubblicitaria

Sorgenia - Domani è una figata (Red Robiglio&Dematteis)

Le altre nomination

Rtl 102.5 - Normal (Dlvbbdo)

Ikea - Siamo fatti per cambiare (Gruppo DDB Italia)

Swarovski - Brilliance for all (Laird + Partners)



Influencer dell’anno

Stephanie Glitter

Le altre nomination

The Jackal

Claudio Di Biagio

Iacopo Melio

Stazzitta

Eva - Il frutto della passione



Miglior prodotto digitale

Freeda - Intervista a Fiorenza De Bernardi

Le altre nomination

Fanpage.it - Luca Trapanese adotta Alba, bambina down rifiutata da 30 famiglie

Vice - La prima volta

The Vision - Giovani italiani seconda generazione

(*) Foto di Virginia Bettoja