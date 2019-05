Il Premio internazionale Susanna Agnelli, alla sua prima edizione, coincide con il decennale della scomparsa e si terrà oggi, mercoledì 29 maggio, presso la Fondazione “Il Faro” a Roma.

La Fondazione “Il Faro” è stata voluta e seguita personalmente da Susanna Agnelli per dare una mano a chi ha mille difficoltà e problemi ad inserirsi nel mondo del lavoro, incentivando l’occupazione giovanile e di genere. “Il Faro” è un luogo dove si insegnano i mestieri, si insegna a credere in sé stessi e nelle proprie capacità; si insegna anche la speranza. Questa la grande missione che Susanna Agnelli ha inteso dare alla sua Fondazione.

Il Premio 2019 è stato assegnato al Professore universitario ed economista di fama internazionale Emmanuele Francesco Maria Emanuele, per la sua instancabile opera meritoria svolta nei delicati settori del sociale, anche attraverso le molteplici fondazioni che presiede; e ancora per quanto realizzato a favore della cultura e della poesia nel mondo. Tenace e convinto innovatore in ogni sua iniziativa ed in qualunque settore abbia rivolto il suo instancabile e propositivo impegno umano e professionale, mecenate apprezzato e riconosciuto, cultore dell’arte e della bellezza in ogni sua declinazione e infine poeta alla cui attività sono stati dati plurimi riconoscimenti, il Professore Emanuele, presidente onorario della Fondazione Roma e presidente della Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale è l’espressione più alta della solidarietà attiva e concreta, realizzata nei campi della salute, e della ricerca scientifica, dell’istruzione, e della cultura, e soprattutto nel sostegno ai meno fortunati.

La Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale opera nei campi della Sanità, della Ricerca scientifica, dell’Assistenza alle categorie sociali deboli, dell’Istruzione e Formazione, dell’Arte e Cultura, svolgendo inoltre la funzione di trait d’union tra le culture che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Essa, infatti, esplica la propria attività prevalentemente nelle aree del Mezzogiorno italiano e del Mediterraneo, essendo nata con l’intento di dare sempre maggiore attenzione alle zone neglette del Sud Italia e del Maghreb, nonché a proiettare la spinta filantropica verso il Medio e Vicino Oriente.

Dalla sua nascita, la Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale molto ha fatto in questa direzione: ha aperto varie sedi di rappresentanza nell’area di interesse, ha contribuito al restauro della Cattedrale di Sant’Agostino di Ippona ad Annaba in Algeria e ha partecipato in maniera concreta per anni al prestigioso Festival di El Jem in Tunisia.

Grazie al presidente Emanuele si deve l’idea di istituire a Roma un centro di accoglienza gratuito per i malati terminali con breve aspettativa di vita; la creazione sempre a Roma di un Villaggio residenziale per le persone affette da Alzheimer a titolo gratuito, struttura pionieristica per il nostro Paese, che è stato a lui intitolato; l’idea di promuovere la cooperazione scientifica in campo internazionale attraverso la Emanuele Cancer Research Foundation di Malta, Fondazione a lui intitolata. Sua, infine, l’idea di creare la Collezione Permanente della Fondazione Roma presso le sale espositive di Palazzo Sciarra che dal Quattrocento arriva ai giorni odierni.