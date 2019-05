Augusto Del Noce: un convegno di studi a Trieste

Augusto Del Noce, uno dei principali pensatori del Novecento, è al centro di un convegno di studi che si svolgerà giovedì 30 e venerdì 31 maggio a Trieste, organizzato dalla Lega Nazionale, associazione culturale benemerita per l’italianità, e dalla Presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. A trent’anni dalla scomparsa, il pensiero di Del Noce risulta attualissimo, in quanto aveva prefigurato le linee portanti della società occidentale odierna: la perdita della dimensione religiosa nella sua autenticità, la distruzione dei valori etici della tradizione e l’aggressione alle strutture sociali caratteristiche della civiltà europea, il mascheramento della libertà sotto le spoglie del libertinismo, la diffusione dello scientismo come dogmatismo della scienza, la catastrofica separazione fra tecnica ed etica, il collasso dei regimi comunisti unito però alla successiva affermazione di una tendenza culturale totalitaristica proveniente dal rivoluzionarismo marxista-sessantottino e convergente nell’attuale schema del politicamente corretto.

Per questi motivi, riflettere sul pensiero di Del Noce implica anche riflettere sull’epoca presente e sui suoi problemi cruciali, sulla loro genesi e sulle prospettive della loro soluzione. Un’iniziativa che si inserisce nel quadro del lavoro di ricerca storico-culturale sull’identità italiana che la Lega Nazionale svolge da oltre un secolo (è stata fondata nel 1891) e che ha nel suo Presidente Paolo Sardos Albertini un promotore d’eccellenza. Fra i relatori, Rocco Buttiglione, Roberto de Mattei, Marcello Veneziani, Francisco José Contreras, Giuseppe Parlato. Istituzionali, ma non meramente formali, saranno i saluti del Vescovo di Trieste Monsignor Giampaolo Crepaldi e del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

L’alto profilo del convegno, il cui responsabile scientifico è Renato Cristin, è testimoniato dal patrocinio del Senato della Repubblica (la Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati ha inviato un significativo messaggio di saluto, anche in considerazione del fatto che Del Noce è stato Senatore, nella IX legislatura), del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Del Noce è stato professore nelle Università di Trieste e di Roma La Sapienza), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (presente la responsabile delle Relazioni Internazionali Virginia Coda Nunziante), dell’Università di Trieste, del Comune di Trieste, della Fondazione Augusto Del Noce e della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice.

Qui sotto il programma completo dei lavori.

(clicca sull'immagine per ingrandire)