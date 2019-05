Teatro Bellini: mai firmato da Libersind Confsal alcun comunicato unitario sulla nomina del Sovrintendente

Il segretario generale del sindacato autonomo Libersind Confsal, Cav. Giuseppe Sugamele, dichiara che nessun membro della segreteria regionale Sicilia e Provinciale di Catania appartenente a Libersind Confsal ha firmato un comunicato unitario avente per oggetto la nomina del Sovrintendente del Teatro Bellini di Catania.

Quanto pubblicato il 28 maggio u.s. dal giornale LivesiciliaCatania, aggiunge Sugamele, non corrisponde alla realtà sia nella forma, poiché nessun appartenente alla mia organizzazione a qualsiasi livello ha posto la firma su quel documento, sia nella sostanza perché le segreterie territoriali di Libersind Confsal sono al momento impegnate in un costruttivo confronto con il presidente della Regione Nello Musumeci nel comune intento si salvare e rilanciare una così importante istituzione culturale cittadina che vanta un indiscusso patrimonio di competenze professionali costituito dalle lavoratrici e dai lavoratori che operano presso il Teatro Bellini.

Rifiutiamo totalmente, conclude Sugamele, qualsiasi addebito di sottoscrizione del documento pubblicato e qualsiasi dannosa strumentalizzazione della vicenda in atto.