Le opere di TianLi in mostra a Roma

Prima esposizione in Italia per TianLi (1967), artista cinese di Pechino. L’Accademia di Belle Arti di Roma (Aula Colleoni, via di Ripetta n. 222) fino al prossimo 14 giugno ospiterà alcune sue opere create nel periodo che va dal 2003 al 2018.

Un percorso artistico composto da quadri, tutti in tempera su legno, momenti di una ricerca della pittrice, con annotazioni poetiche e compositive, e sperimentazioni del linguaggio pittorico in cui emergono elementi europei su una struttura compositiva orientale. I soggetti scelti sono nature morte di fiori, di frutti, di oggetti domestici, cui si aggiungono paesaggi ermetici che confermano e accentuano l’atmosfera evocativa e sognante delle nature morte. Yin Fu e Wang Shengwen sono i curatori della mostra-evento che è promossa dall’Associazione artisti cinesi in Italia.

Nella videointervista che segue la pittrice cinese approfondisce la sua personale tecnica artistica.