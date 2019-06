Premio Margutta: i premiati dell’edizione numero 14

Edizione numero 14 del “Premio Margutta, la via delle arti”. L’evento, ideato da Antonio Falanga, prodotto da Spazio Margutta e organizzato da Grazia Marino, quest’anno ha cambiato sede. La nuova location della manifestazione è il prestigioso Palazzo Altemps di Roma. Numerose le categorie rappresentate: il cinema, con Violante Placido; il teatro, rappresentato da Enrico Brignano; la musica, Gegè Telesforo; per la letteratura, Andrea Delogu.

Ad Antonio Vacca, “Ambassador” del Made in Italy nel mondo è andato il premio per la Moda. Per la categoria dei professionisti della comunicazione e dei media, hanno ritirato il premio: per il giornalismo, Alberto Matano, giornalista, conduttore televisivo, attuale anchorman del Tg1; per la televisione, il premio è stato attribuito ad uno dei volti più prestigiosi e familiari degli schermi italiani, Cristina Parodi; per la stampa, ha ritirato il premio Davide Desario, cronaca, politica, grandi inchieste e nuove sfide del web per il direttore del free press Leggo; il premio “Programma tivù dell’anno” è stato assegnato a L’Italia con Voi, il nuovo talk quotidiano ideato e prodotto da Rai Italia, interamente dedicato agli italiani nel mondo.

Tributi speciali sono andati ad eccellenze italiane come Pineider, la celebre azienda produttrice di carte pregiate, penne ed accessori in pelle; l’antico ristorante ebraico a Roma, Ba’Ghetto; Sergio Valente, hair stylist di fama internazionale, che esordisce nel 1966 con una copertina di Vogue Italia firmata da Helmut Newton; Gianluca Mech, presidente dell’omonima azienda; la sartoria Attilio Di Seri, azienda molto attiva inoltre per il recupero e la promozione della sartoria uomo e dell’artigiano “Made in Italy”.

Infine, eccellenza di via Margutta, la Galleria Valerio Turchi, una delle poche gallerie dove la scultura greca e romana può ancora essere ammirata e acquistata. Partner dell’evento Gerardo Sacco, che ha realizzato nei laboratori della sua maison d’arte orafa, il “Premio Margutta, la via delle arti”, scultura che si ispira alla famosa fontana di via Margutta, nota anche come la Fontana degli artisti di Roma, ed il Margutta vegetarian food & art, di Claudio e Tina Vannini, portabandiera della cucina vegetariana e vegana in Italia.