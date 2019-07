Aidr: Ales SpA e Scuderie Quirinale, bene riconferma De Simoni

“I più sinceri auguri a Mario De Simoni per la riconferma nell’incarico di presidente e amministratore delegato di Ales SpA e Scuderie del Quirinale, società in house del ministero dei Beni e delle Attività culturali (MiBAC). Siamo certi che ben continuerà a svolgere il suo operato, come già dimostrato nel triennio appena conclusosi”. È quanto dichiara in una nota il presidente dell’Associazione italian digital revolution Aidr, Mauro Nicastri.

“Nell’ambito del percorso di riorganizzazione del MiBAC, tanto invocato e condiviso con le parti sociali dal ministro Alberto Bonisoli, non poteva essere fatta scelta migliore. De Simoni, che ha iniziato il suo impegno nel campo dell’organizzazione culturale sin dal 1989 – sottolinea Nicastri – sta avviando, insieme al suo team, una serie di iniziative per sviluppare competenze digitali in grado di valorizzazione il patrimonio culturale, anche attraverso l’uso di strumenti digitali. E nel rispetto di quanto previsto dal programma del governo Conte, dal Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale e dall’AgID”.