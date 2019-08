Il sogno eterno dei preraffaelliti a Milano

È gioco facile per me che, da sempre considero i pittori filosofi poeti e maghi della Confraternita Preraffaellita, la più importante “avanguardia” artistica dell’Età Moderna, affermare che l’attuale mostra Preraffaelliti. Amore e desiderio, organizzata in collaborazione con la Tate Gallery di Londra e curata da Carol Jacobi, sino al prossimo ottobre a Palazzo Reale di Milano, sia la più splendida esposizione di dipinti ora in Italia.

In un viaggio iniziatico, in un percorso di sogno e d’irripetibile, assoluta e pura Bellezza, colui che vedrà questa ottantina di opere di John Everett Millais, di Arthur Hughes, di John William Waterhouse e degli altri “disperatamente romantici” pittori utopisti inglesi, potrà ammirare e comprendere ila visione immortale di un mondo d’ideali rarefatti ma al tempo stesso potenti e nobili, che parla ancora al cuore dell’uomo con i versi dell’Amore e del sangue, degli eroi e della meraviglia.

Vedrà, il fortunato “viaggiatore immobile”, con gli occhi del corpo e quelli ancor più veggenti dello spirito, le lucenti donne dai capelli di rame ardente, amate da Dante Gabriel Rossetti, sentirà il profumo di mirra e di benzoino delle loro seriche vesti come nella Monna Vanna, e assisterà attonito e commosso alla Dama di Shalott e al suo destino funesto in attesa di un cavaliere perfetto che non giungerà. Giovanissimo, Gesù Cristo è nella bottega di suo padre, falegname, artefice di legni e di anime, con l’ombra che ne prefigura la morte in croce.

Lo spirito raffinato e nobile di sir Edward Burne-Jones, condurrà il visitatore lungo le sale, tra ali di brucianti serafini sino ad Ofelia di Millais, che galleggia con lo sguardo rivolto al cielo nelle gelide acque. Amore e morte, eros e thanatos sono in tutti questi dipinti, fusi in una passione fatta di dolcezza e di colori brillanti e tenui, come un arazzo intessuto dello stesso filo auro dell’incanto, in un mondo fuori dal mondo, eterno e affascinante.

I Preraffaelliti furono lo scandalo e la frantumazione d’una società ormai giunta alla propria fine, fecero letteralmente esplodere l’arte ormai stantia delle accademie ricercando il presente, il futuro, nel nostro passato di leggende e splendori e magia. Amarono riamati, tradirono, si uccisero ma vissero la loro vita bruciandola come una candela da entrambi i lati, ebbero metà del tempo ma rifulsero con il doppio dello splendore.

Crearono nuovi miti, innalzandoli su quelli antichi con la follia lucida del voler riportare un nuovo mondo di bellezza e lusso per tutti. Furono la più dirompente rivoluzione culturale che si potesse anche lontanamente immaginare ma fallirono, e il loro fu il fallimento più grandioso e splendido che un artista potesse desiderare, perché questi pochi pittori crearono un Nuovo Rinascimento che durò soltanto un’estate stregata, un sogno fugace e mai più ripetuto che però rimane e perdura nel tempo, mentre tutto il resto, anche nell’arte contemporanea, sarà polvere, cenere e nulla di più.