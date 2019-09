Il mito di Houdini al Congresso Magico Centro Italia 2019

Giunto alla sua seconda edizione, è in corso a Tagliacozzo, in provincia de L’Aquila, il Congresso Magico Internazionale Centro Italia: una tre giorni di conferenze, concorsi, workshop per gli addetti ai lavori e appuntamenti dedicati al mondo dell’illusionismo e della magia. Nato da un’idea di Gianluigi Sordellini Presidente dell'Università Magica Internazionale "Damaso Fernandez" e Roberto Muci presidente del Club Magico Pugliese, il CMCI si propone di creare una valida e importante realtà congressuale anche nel centro Italia. E quest’anno, uno degli appuntamenti più interessanti di un lungo week end dedicato agli appassionati di magia è per sabato 14 settembre alle 20.30 quando, al Teatro Talia, David Dee si metterà alla prova per la prima volta con un tentativo di evasione che renderà omaggio all’illusionista Harry Houdini, uno dei più importanti e famosi escapologi della storia.

Ispirato proprio dalle fughe impossibili del grande Houdini, David Dee emergerà da un bidone metallico colmo d'acqua con una variante originale creata in esclusiva mondiale per il CMCI 2019. Suspence, emozione e magia saranno ovviamente gli ingredienti di questa spettacolare e inedita esibizione che farà da prologo al Gran Galà di Magia che accoglierà illusionisti dall’Italia, la Francia, la Spagna, l’Olanda e l’Inghilterra, per la gioia degli spettatori.