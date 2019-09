Festival “LuccAutori”: è tempo dei “Racconti nella Rete”

L’Associazione italian digital revolution premia la più giovane vincitrice di “Racconti nella Rete”. Si tratta di una sezione della XXV edizione del festival “LuccAutori”, la rassegna letteraria organizzata dall’omonima associazione e diretta da Demetrio Brandi, che si svolge nella città delle mura dal 20 settembre al 6 ottobre. Nella sala conferenze di Villa Bottini, il tesoriere dell’Aidr Gennaro Petrone consegnerà, sabato 5 ottobre, un tablet offerto da VmWay alla più giovane vincitrice di quest’anno del concorso “Racconti nella Rete”, giunto alla XXV edizione.

“Nell’era digitale – afferma il presidente Aidr Mauro Nicastri – è impensabile che un premio letterario si limiti a comunicare i nomi dei premiati e a coinvolgere qualche centinaio di persone che ruotano attorno alla organizzazione della cerimonia di premiazione. L’utilizzo dei social media permette di comunicare con migliaia di persone, di mettere in rete conoscenza, di informarle e far in modo che si sentano parte di un progetto culturale: la condivisione diventa protagonista, come dimostra ormai da tempo il premio “Racconti nella Rete”. L’auspicio di Nicastri è “di contribuire, attraverso un piccolo gesto, a favorire la digitalizzazione della società e a coltivare un’idea di cultura più evoluta che possa coinvolgere tutti”.

Tra i numerosi incontri tematici previsti figura l’annuale presentazione dell’antologia dei vincitori del premio “Racconti nella Rete”, edita da Castelvecchi, e del cortometraggio Non lo faccia di Katia Colica, con la regia di Giuseppe Ferlito, prodotto da LuccAutori e Scuola di Cinema Immagina di Firenze e vincitore della sezione corti del premio. Nell’ambito della rassegna, condotta da Maria Elena Marchini, è prevista la partecipazione di Lello Arena, Luisanna Messeri, Bruno Gambarotta, Lido Contemori, Eraldo Affinati, Annalisa Strada ed Ennio Cavalli.