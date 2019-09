Domani ottobre si celebra la Giornata internazionale del caffè, organizzata dall’Ico (Organizzazione internazionale del caffè), che prevede celebrazioni in oltre 77 Paesi dedicate alla bevanda probabilmente più diffusa al mondo.

In Italia, la capitale dei festeggiamenti non potrà che essere Napoli, dove per l’occasione il Gran Caffè Gambrinus ha organizzato un vero e proprio open day aperto a tutti gli appassionati per scoprire i segreti e i trucchi per realizzare un vero caffè secondo la ricetta tradizionale dello storico caffè napoletano.

Michele Sergio e Massimiliano Rosati accoglieranno infatti appassionati, curiosi e turisti nella sala del Gambrinus, dove sarà allestito una vero e proprio angolo del caffè con tutto l’occorrente, per raccontare loro storia, tecniche e processi per realizzare un caffè perfetto.

“Sarà un momento di incontro e di confronto fra amanti del caffè e curiosi, in cui prepareremo in diretta o per i nostri ospiti i caffè più tradizionali e quelli più innovativi, ripercorrendo strumenti antichi e soluzioni moderne. Ma c’è di più, chi vorrà potrà mettersi alla prova e preparare direttamente in prima persona un caffè secondo la tradizione del Gambrinus” – dichiara Michele Sergio – Vogliamo rendere partecipi i nostri ospiti, e non a caso abbiamo intitolato la giornata “Gambrinus Experience”: un’esperienza immersiva nella nostra storia e nella storia del caffè. Ma non si parlerà solo di caffè: vedremo quali sono i dolci migliori per accompagnare le varie tipologie di caffè, il modo migliore per conservarlo e per servirlo in maniera perfetta ai proprio ospiti”.