Un Festival musicale per i bimbi del MaltaCamp

“Oltre la Serratura Festival” è la rassegna di nove concerti di musica classica il cui ricavato sarà devoluto a sostegno del “MaltaCamp Roma 2020”.

L’evento si svolgerà nella suggestiva Chiesa di Santa Maria del Priorato all’interno della Villa Magistrale del Sovrano militare ordine di Malta, uno dei luoghi più esclusivi di Roma. Le attività assistenziali dell’Ordine di Malta in Italia e nel mondo sono numerose e saranno presentate anche sabato 12 ottobre in 22 piazze delle principali città italiane, in occasione della seconda “Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta”.

Barbara Pinto Folicaldi illustra in questa videointervista che segue le attività del MaltaCamp e la rassegna musicale “Oltre la Serratura Festival”.