Scoppia a Roma la “Frida-mania”

Uno straordinario successo di pubblico e vip all’apertura della mostra dedicata a Frida Kahlo, la più grande artista messicana di tutti i tempi in mostra al Set - Spazio eventi di Via Tirso a Roma. Il pubblico della capitale, numerosissimo, e tanti turisti internazionali, si sono lasciati conquistare dal fascino irresistibile della Kahlo. Lunghissime code si sono registrate alle biglietterie fin dalle prime ore di apertura al pubblico. Una mostra molto attesa, e che si attesta già come la più rilevante dell’autunno romano, capace di emozionare il pubblico con un percorso attento e studiato in ogni dettaglio.

Pensata per ogni tipo di utenti, dagli esperti d’arte ai più piccoli cui è stata dedicata una sezione speciale della mostra, quest’ultima è più di una semplice visita ma una ricca esperienza multisensoriale. Grandi aree tematiche permettono di far conoscere l’ambiente privato di Casa Azul in cui Frida e l’amato compagno di vita Diego Rivera hanno vissuto ed operato. Ma non solo, la mostra che vede il patrocinio delle ambasciate del Messico e della Colombia permette di conoscere l’animo della pittrice attraverso l’obiettivo di Leo Matiz che l’ha immortalata in vari momenti della sua vita oltre che poter ammirare il capolavoro dipinto nel 1938 “Piden aeroplanos y les dan alas de petate”. Durante l’evento inaugurale, una vera e propria festa a tema messicano con musica e degustazioni di prodotti tipici, si è registrata la presenza di tantissimi vip del mondo del giornalismo, della comunicazione e dello spettacolo tra cui la madrina dell’evento l’attrice Alessia Navarro accompagnata dal marito Pino Insegno.

All’inaugurazione erano presenti numerosi personaggi del mondo del giornalismo, dell’arte, della cultura e dello spettacolo. Per conoscere la vita, gli amori e la grande passione per l’espressione artistica di Frida che, grazie al suo stile incisivo e personale, è divenuta icona immortale, non si può rinunciare a “Frida Kahlo – il caos dentro”.

La ricca esposizione è visitabile dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 9.30 alle 20 che si prolunga fino alle 21.30 il sabato e la domenica.