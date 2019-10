Una delle rare cose dell’epoca fascista che ci è rimasta, e che vorrebbe rappresentare il meglio del popolo italiano, è una parte del discorso del Duce del 1935, incisa a imperitura memoria sul Colosseo quadrato di Roma: “Italiani, un popolo di santi, di poeti, di navigatori”, oggi aggiungeremo “di maghi”! Sì, perché maghi e astrologi non conoscono crisi. Sono gli unici che, pare, riescono ancora a sbarcare il lunario. Fatturano persino, pagando le tasse, grazie a un apposito codice Ateco che li contraddistingue.

Per il Codacons ci sono circa 13 milioni di cittadini (su quasi 60 milioni) che si rivolgono al mondo dell’occulto almeno una volta all’anno. Ma se il primo consulto avviene on-line o in tv, il secondo è privato, e tra le mura domestiche solo Merlino vede mentre il fisco ha qualche problema. Il nero è il mare magnum in cui si muove il mercato dell’occulto nel nostro Paese. Non si tratta però soltanto di denaro, sebbene la cosa sia tutt’altro che irrilevante, ma anche di pericolosi risvolti criminali. Psico-sette, abusi sessuali, omicidi mascherati da incidenti. Questo e molto altro si muove all’interno dell’universo dei sedicenti occultisti.

Tra satanisti e medium, il fascino per il paranormale non ha mai smesso di cessare. Ma tra coloro che svolgono un lavoro onesto e innocente, sebbene per mezzo di discutibili “sperimentazioni”, vi sono coloro che se ne approfittano. Danilo Campanella svela i retroscena più aggiornati sull’argomento nel suo libro dal titolo “Occultismo. L’attualità di un mito. La presenza dell’ignoto”, che la Tau Edizioni ha ristampato. Campanella, da esoterologo navigato, affronta il tema storico, filosofico ed infine esoterico, senza tralasciare la base scientifica, da un punto di vista neurologico e psicocognitico, del soprannaturale. Tra le curiose ed affascinanti storie di maghi e streghe, occultisti, medium e satanisti, Campanella vuole rendere l’occulto meno “oscuro”, facendo luce su molte realtà di cui, anche i più esperti, ignoravano l’esistenza.

Non si pensi che l’occultismo sia un mondo al di fuori del nostro mondo; persino la politica ne è piena. Basti pensare alle streghe della #MagicResistance, un gruppo di attivisti che dal 2017 tentano di indebolire niente meno che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attraverso un incantesimo vincolante coordinato il 25 ottobre, data particolarmente favorevole, secondo loro, a questo tipo di rituale.