“I dettagli di un giorno” di Maurizio Martinelli

All’interno di Palazzo Chiovenda (antica dimora cinquecentesca in Piazza di Montevecchio, realizzata nei primi anni del XVI secolo su progetto dell’architetto Baldassarre Peruzzi, discepolo di Raffaello, che poggia sopra le antiche strutture di una Villa romana del II secolo i cui resti sono ancora visibili nei sotterranei del palazzo dove, dal 1963, esiste il Salotto Musicale del Teatro Arciliuto), il 28 ottobre è stato presentato in anteprima nazionale il nuovo lavoro discografico del cantautore Maurizio Martinelli: “I dettagli di un giorno”.

E di dettagli bisogna parlare sia perché, come da lui stesso dichiarato, la mezz’età si fa sentire, sia per l’esperienza maturata a Radio Italia Anni 60 come direttore artistico e conduttore del programma quotidiano “Container”, sia, infine, per riflettere sulla responsabilità di affermare un concetto, anche e soprattutto se si tratta di musica. Un mezzo che arriva ai giovani come una freccia al cuore e alla testa. Undici tracce, più il remix del brano che dà il titolo all’intero lavoro. A rendere ancora più speciale la presentazione, oltre al numeroso pubblico composto da ammiratori e molti colleghi, è stato scoprire che tutto il lavoro si basa molto sul sociale, soprattutto con la traccia “Anime a brandelli”, un brano che affronta la delicata questione del cyberbullismo, una piaga dilagante in lungo e largo per lo stivale. Di questo brano è stato proiettato l’omonimo video realizzato da un’idea del gruppo E-motiva, con la consulenza di Niccolò Carosi, Michele Vitiello, Enrico Petrelli e Damiano Punzi, mettendo insieme le scene maggiormente significative di alcuni cortometraggi sul tema del bullismo realizzati tra il 2015 e il 2019 presso vari istituti comprensivi di Roma ("Via Nicola M. Nicolai", "Via Belforte del Chienti", "Via Casal Bianco" e "Amendola Guttuso"). Il tutto su iniziativa di Artu, Associazione Genitori, e di Mus-e Roma Onlus.

Il video ha avuto un riconoscimento nell’ambito della XVII edizione Premio Roma Videoclip - il Cinema incontra la Musica, all’interno della Festa del Cinema di Roma 2019, aggiudicandosi lo "Special Award Sociale". Un plauso particolare a Martinelli per essersi avvalso della collaborazione di Fabio Sidoto che da anni si spende per divulgare l’importanza di cinema e teatro nelle scuole come fonte di cultura, divulgazione e terapia. Quando la musica è fatta col cuore vale la pena di ascoltarla usando lo stesso “strumento”. Che è esattamente quanto il direttore di Radio Italia Anni 60, reduce da una interessante tournée estiva, sta realizzando con la presentazione di questo nuovo lavoro discografico.

La serata della presentazione de “I dettagli di un giorno” condotta da Niccolò Carosi si è conclusa con una breve intervista al produttore Beppe Aleo editore di “Videoradio”, il quale ha raccontato qualche aneddoto sulla loro conoscenza. Il cd è in vendita in tutti i negozi di dischi e sulle piattaforme digitali.