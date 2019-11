Ritorna la rubrica, con cadenza settimanale, con la quale “L’Opinione delle Libertà” dà voce e spazio ai nuovi volti della letteratura italiana. Questa settimana vi consigliamo “Un quartiere tranquillo” di Caroline Eriksson (Nord Editore).

Caroline Eriksson si è laureata in Psicologia sociale e ha lavorato per dieci anni come consulente nell’ambito delle risorse umane. Tuttavia la sua passione è sempre stata la narrativa, cui ha deciso di dedicarsi a tempo pieno. Ha esordito con il romanzo Scomparsi (Nord 2016), divenuto un bestseller internazionale e pubblicato in 26 Paesi.

La Storia

Una novella nella novella, incastro perfetto di vite imperfette. Un sogno ad occhi aperti da cui poter apprendere tanto, rischiando però di smarrire alcune certezze. Una scrittrice spaesata alla ricerca dell’ispirazione giusta, per la propria storia e in fondo anche per la propria esistenza. A volte capita però che i contesti più allettanti risultino assai spinosi e tutt’altro che quieti. “Un matrimonio naufragato alle spalle, le aspettative dei fan, le richieste pressanti del suo editore: da quasi due anni Elena, un’affermata scrittrice, si sente prigioniera di un circolo vizioso, in guerra col demone della pagina bianca e senza nemmeno un’idea per il suo prossimo romanzo. Neanche trasferirsi in una deliziosa villetta a schiera in un quartiere tranquillo è servito ad alleggerire la pressione e a farle tornare l’ispirazione. Anzi, Elena si sente sempre più sola e vuota. Rispetto alla sua, le vite degli altri le appaiono molto più interessanti”.

In particolare c’è una coppia nel quartiere che inganna la protagonista almeno nelle impressioni iniziali, due persano che celano però attributi insospettabili. Inizia così un’avventura fascinosa in cui realtà e fantasie si sfiorano più volte rischiando di disorientare Elena e di trascinarla in vicende scabrose. Una storia sinuosa che intriga il lettore già dalle prime pagine, alternando una narrazione lineare a strappi improvvisi fatti di risvolti appassionanti. Caroline Eriksson dà vita a un racconto denso di pieghe misteriose, esplorando i meandri più nascosti dell’animo umano.