I protagonisti raccontano la Rai

I volti storici della tivù raccontano la Rai. In occasione della Giornata mondiale della televisione 2019, l’Università telematica internazionale UniNettuno presenta il 21 novembre, a mezzogiorno, a Roma il programma televisivo dal titolo “Era la Rai. Alle Origini del Servizio Pubblico”, curato e ideato da Lilli Fabiani e realizzato dall’UniNettuno. L’evento si tiene nella Sala conferenze dell’Ateneo, in Corso Vittorio Emanuele II. Si tratta di un’occasione per riflettere insieme sul ruolo che la Rai ha avuto nella crescita culturale del nostro Paese.

La trasmissione si compone di un ciclo di 15 interviste esclusive ad alcuni tra i protagonisti della tivù di Stato: Piero Angela, Pippo Baudo, Gianni Bisiach, Enrica Bonaccorti, Fabiano Fabiani, Lorenza Foschini, Carlo Freccero, Angelo Guglielmi, Emmanuele Milano, Tito Stagno, Bruno Voglino, Roberto Zaccaria, Sergio Zavoli, Furio Colombo, Giovanni Minoli. Grazie alle loro testimonianze, agli aneddoti e ai retroscena ci si addentra nel vivo della storia del servizio pubblico italiano.

Ma la Rai delle conoscenze e delle competenze esiste ancora? Cosa ci si deve aspettare dal futuro? A rispondere saranno coloro che hanno trascorso una vita intera dentro quelle stanze, quegli uffici e quelli studi. Un teaser del programma sarà presentato in occasione dell’incontro. La trasmissione sarà trasmessa a partire da lunedì 2 dicembre 2019, alle 21, sul canale digitale via satellite UninettunoUniversity.tv (812 di Sky e 701 di TivùSat). L’Università UniNettuno, nata dal Consorzio Nettuno, attivo in Italia dal 1992 e composto da 41 Università pubbliche italiane e di aziende, sin dalla sua nascita ha dato un importante contributo per la crescita sociale del nostro Paese attraverso la messa in onda nelle ore notturne sui canali Rai delle lezioni universitarie tenute dai migliori docenti italiani ed internazionali.

“L’UniNettuno – dichiara il rettore Maria Amata Garito – ha sempre considerato la televisione una tecnologia della mente. Con il suo canale UniNettuno University Tv, la televisione della conoscenza ha portato le aule dell’Università nelle case di tutti, democratizzando l’accesso al sapere”.