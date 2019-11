Ritorna la rubrica, con cadenza settimanale, con la quale “L’Opinione delle Libertà” dà voce e spazio ai volti noti e meno noti della letteratura italiana.Questa settimana vi consigliamo “Una gran voglia di vivere” di Fabio Volo (Mondadori).

Fabio Volo è scrittore, attore, conduttore televisivo e radiofonico. Ha pubblicato Esco a fare due passi (2001), È una vita che ti aspetto (2003), Un posto nel mondo (2006), Il giorno in più (2007), Il tempo che vorrei (2009), Le prime luci del mattino (2011), La strada verso casa (2013), È tutta vita (2015), A cosa servono i desideri (2016) e Quando tutto inizia (2017), tutti editi da Mondadori. I suoi libri sono tradotti in molti paesi del mondo.

La Storia

Un romanzo fitto di impulsi amorosi difficili da controllare. Una novella moderna che narra l’involuzione sentimentale di una coppia normale. Malinconia e disillusione diventano protagoniste di un racconto basato sulla tortuosità delle relazioni umane e sulla complessità delle dinamiche di un rapporto. "Svegliarsi una mattina e non sapere più se ami ancora la donna che hai vicino, la donna con cui hai costruito una famiglia, una vita. Non sai come sia potuto accadere.

Quello di Marco e Anna sembrava un amore in grado di mantenere le promesse. Adesso Marco non riesce a ricordare qual è stata la prima sera in cui non hanno acceso la musica, in cui non hanno aperto il vino. La prima in cui per stanchezza non l'ha accarezzata. Quando la complicità si è trasformata in competizione. Forse l'amore, come le fiamme, ha bisogno di ossigeno e sotto una campana si spegne. Forse, semplicemente, è tutto molto complicato”.

Tutto il bisogno di coltivare il legame con il proprio compagno giorno dopo giorno senza dare nulla per scontato, alimentando la fiamma della passione con attenzioni vitali. Una storia tanto semplice quanto enigmatica nel suo sviluppo narrativo, una riflessione continua sul significato della vita e sui possibili sviluppi celati dal destino. Pagina dopo pagina si prende coscienza della difficoltà del cammino intimo dei personaggi e in fondo di quello di ognuno di noi. Fabio volo realizza un’altra storia delicata e conturbante al tempo stesso, al tempo dell’amore.