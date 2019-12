“Capodanno a Garbatella” con L’Orchestraccia

In occasione della notte di San Silvestro l’Orchestraccia è pronta a concludere il 2019 e ad iniziare il nuovo anno con un concerto imperdibile in Piazza Damiano Sauli, storica location cinematografica situata nel cuore di uno dei quartieri più rappresentativi ed affascinanti della Capitale, la Garbatella.

Il “Capodanno a Garbatella”, un evento a carattere completamente gratuito e organizzato da Mompracem Srl in collaborazione con la Regione Lazio e il Municipio Roma VIII, condotto da Giò Di Sarno che per l’occasione canterà alcuni brani della sua amata Napoli, avrà inizio alle 18 con delle attività per i più piccoli, per proseguire poi con le esibizioni degli artisti dell’Accademia Spettacolo Italia e culminare alle 23 con l’attesissimo show del collettivo rock-folk romano più amato. Musica e dj accompagneranno il pubblico sino all’alba per festeggiare un Capodanno indimenticabile.

L’appuntamento sarà il primo di una serie di iniziative programmate dall’VIII Municipio in occasione del Centenario della Garbatella.