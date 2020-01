La farmacia dell’anima: curare le ferite con la poesia

“La poesia salverà il mondo”. Così profetizzava Walt Whitman in una sua celebre poesia. Ed è forse inspirandosi a questo titolo che Deborah Alma, poetessa inglese, ha deciso di aprire la prima farmacia dell’anima, ovvero un posto dove curare le ferite del cuore e della testa. Ma non con medicinali tradizionali, ma bensì con letture di autori specifici per ogni male.

Il negozio, o meglio la “Poetry Pharmacy“, si trova al Bishop’s Castle nello Shropshire, contea dell’Inghilterra che si trova nella regione delle Midlands Occidentali. Deborah ha notato per la prima volta il negozio di ferramenta in stile vittoriano due anni fa. Aveva tutti gli scaffali originali, i cassetti, il bancone in rovere, e ha subito pensato che potesse diventare una farmacia particolare, la sua farmacia del cuore. Ha chiesto ed ottenuto il mutuo e nell’ottobre del 2019 ha finalmente aperto le sue porte ai clienti più disparati. Già da 7 anni, Deborah, che è anche insegnante di scrittura creativa, prescriveva le sue originali ricette girando il Regno Unito con una vecchia ambulanza in veste di “Emergency Poet”. Ora ha finalmente un luogo fisso dove poter spargere la sua arte. Se all’inizio lo scettiscismo degli abitanti del luogo ha regnato sovrano, con il tempo e l’ascolto il negozio è diventato un punto di ritrovo importante della città. Inoltre, le vendite di libri di poesia sono anche aumentate del 12 per cento trainate dai giovani acquirenti e dai turisti.

Alma pensa che la poesia stia colmando il vuoto lasciato dalla religione. Nel suo ambulatorio poetico si dispensano pillole di racconti in un’atmosfera raccolta e calmo. C’è una sala dedicata dove poter raccontarsi e trovare la cura più adatta alle proprie inquietudini. Non sono previste le prescrizioni generali di poesia su richiesta, poiché ogni “paziente” ha bisogno di una corretta consultazione prima di ricevere dei versi che potrebbero influenzare il suo umore.

Non bisogna infatti dimenticare che la poesia porta consolazione e dolcezza, dà certezze, riduce ed elimina il dolore e può far sparire le cicatrici. Insomma, è una vera e propria guida a ritrovare il senso della propria vita. E Deborah Alma è stata la prima ad accorgersene, veicolando il potere delle parole come cura per l’anima e il corpo. Chissà se in Italia qualcuno seguirà il suo esempio, aprendo la prima farmacia della poesia italiana?