“L’Opinione” a... tavola

Ai nostri affezionati lettori propongo oggi una gustosa e semplice ricetta: “Spiedini di polpette di carne”.

Dunque gli ingredienti per 4 persone sono: gr. 800 di carne macinata di manzo; 2 uova; gr. 100 di pane raffermo; un decilitro di latte; gr. 50 di formaggio grana grattugiato; gr. 200 di pangrattato; un ciuffo di prezzemolo; lattuga q.b.; olio extravergine di oliva; sale e pepe.

Preparazione: amalgamate la carne macinata con le uova in una ciotola adatta; ammorbidite il pane nel latte unendo il grana ed il prezzemolo tritato; con il composto, salato e pepato a dovere, confezionate delle polpette della forma preferita, passatele nel pangrattato ed infilzatele in spiedini appositi (possibilmente di legno, ne guadagnerà il gusto). Immergete gli spiedini nell'olio caldo, friggeteli e poi scolateli; a seguire depositateli ad asciugare su della carta assorbente; per servirli adagiateli su foglie di lattuga sistemate in un piatto da portata. Buon appetito!