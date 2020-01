Grande successo per la presentazione del libro “L’Italia agli Oscar – Racconto di un cronista” scritto dal giornalista della Rai Vincenzo Mollica insieme a Steve Della Casa, critico cinematografico e direttore artistico italiano. Il volume, edito dalle Edizione Sabinae insieme all’Istituto Luce, raccoglie i più belli tra tutti i racconti che Mollica ha voluto regalare al suo pubblico durante gli anni in cui ha seguito per la Rai gli Oscar per il cinema. La videointervista è a cura di Federica Pansadoro.