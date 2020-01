“L’Opinione” a... tavola

Oggi per i nostri lettori una “ricettina” facile facile che, spero, li soddisferà: “Spaghetti con acciughe e mollica”. Ingredienti per 4 persone: gr. 400 di spaghetti (o vermicelli), 8 filetti di acciuga sotto sale; gr. 200 di concentrato di pomodoro; 2 spicchi di aglio; gr.100 di mollica di pane raffermo; olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Preparazione: in una padella, con l’olio extravergine di oliva, soffriggete gli spicchi d’aglio; disponete nella padella i filetti di acciuga dissalati e lasciateli sciogliere a fuoco basso rimestando con un cucchiaio di legno per poi versare il concentrato di pomodoro (precedentemente sciolto in un bicchiere di acqua tiepida) e lasciando addensare il tutto sul fuoco sino ad ottenere una salsa. Dopo aver pepato il prodotto, in un tegame unto con l’olio, tostate la mollica di pane sbriciolata sino a quando diventa dorata e croccante aggiungendo un filo di olio e mescolando. Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, scolandola al dente e versandola nella padella con il condimento già preparato, amalgamando il tutto per qualche minuto e servendo su un piatto da portata con spolverata di mollica tostata. Buon appetito!