“L’Opinione” a... tavola

Oggi per i nostri graditi lettori una ricetta particolare: “La Pattona” (dal latino pactus, cioè compatto) di patate.

Ingredienti per 4 persone: gr. 200 di farina; gr. 600 di patate; un uovo; gr. 200 di latte; gr. 80 di parmigiano; uno spicchio di aglio; un rametto di rosmarino; gr. 100 di lardo; olio extravergine di oliva e sale quanto basta.

Preparazione: in una ciotola sbattere la farina con 2,5 dl di acqua frizzante sino ad ottenere una pastella fluida e senza grumi; aggiungete un pizzico di sale e lasciate riposare per 30 minuti; nel frattempo lavate le patate, lessatele in acqua salata per 25 minuti, scolatele e pelatele. In un tegame soffriggere il lardo con lo spicchio d’aglio ed il rosmarino tritati; in una ciotola amalgamate le patate schiacciate con l’uovo, il latte, il parmigiano ed il trito preparato sino ad ottenere un composto morbido ed omogeneo che salerete. Scaldate una padella antiaderente, unta con l’olio, sul fuoco, versate un mestolo di pastella al centro, cuocere 1 minuto per lato, spalmate il composto di patate e ripetete il procedimento sino all’esaurimento degli ingredienti. Servite la pattona tagliata a spicchi nel piatto da portata. Buon appetito!