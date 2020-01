Per le interviste de L’Opinione abbiamo scambiato quattro chiacchiere con l’ex senatore del Pdl Antonio Razzi in occasione dell’uscita del suo nuovo libro edito da Graus editore: “Te lo dico da Nobel”. Nel testo sono narrati i numerosi viaggi che Razzi ha fatto in Corea del Nord e i suoi rapporti con esponenti di spicco della politica nazionale ed internazionale. Divertente il prologo scritto dalla ballerina Ornella Boccafoschi, partner di Razzi nella trasmissione di Rai 1 “Ballando con le stelle”.