A Vienna la cultura viaggia senza auto

Si chiama “Kultur-token” ed è la nuova interessante iniziativa che partirà dal 26 febbraio 2020 nella città di Vienna.

Il progetto nasce nell’ambito della sempre più crescente necessità di molte municipalità europee, e non solo, di abbassare l’emissione di CO2, per garantire ai propri cittadini un’aria più pulita e respirabile. Ma in questo caso, ai viennesi, in cambio di meno emissioni verranno offerto svago e cultura. Vediamo come.

Durante la prima fase di sperimentazione del progetto, ad un campione di un migliaio di cittadini, sarà offerta l’opportunità di utilizzare un’applicazione che seguirà i loro spostamenti nella città, e soprattutto le modalità di trasporto che sceglieranno di volta in volta. Più nel dettaglio, l’applicazione registrerà le loro abitudini attraverso il “motion traking” per misurare le distanze attivamente coperte e calcolando il risparmio di CO2 in un confronto diretto con la guida di un'auto.

Coloro che preferiranno muoversi con l’ausilio di mezzi ad emissioni zero come la biciletta, i trasporti pubblici, la camminata o mezzi elettrici, raccoglieranno, per ogni chilometro percorso, dei crediti che, accumulandosi, una volta raggiunti i 20 chilogrammi di risparmio di carbonio, verranno automaticamente convertiti in un gettone. Quest’ultimo garantirà l’accesso gratuito a tutti quei luoghi di intrattenimento, di arte e di cultura che hanno aderito a questa iniziativa. Per il momento, i token daranno diritto ad un ingresso regalo al Volkstheater, al Museo di Vienna, alla Kunsthalle e alla Wiener Konzerthaus ma già altre 9 istituzioni culturali hanno manifestato il loro interesse a partecipare a questo progetto pionieristico.

Vienna però non è la prima città ad aver cercato di incoraggiare i propri cittadini alla scoperta di forme di trasporto più ecosostenibili attraverso degli incentivi. Tra le iniziative de segnalare c’è quella dell’applicazione Miles, una startup della Silicon Valley, che, a partire dal 2018, offre ai propri utenti Usa che autorizzano ad essere monitorati, dei premi in base alle miglia percorse e soprattutto in relazione al mezzo di trasporto scelto: più è green ed ecosostenibile, maggiori saranno i punti accumulati e spendibili preso i partners dell’iniziativa, quali Starbucks, Amazon, Hallo Fresh e Audi.

A Surabaya, invece, la seconda città dell’Indonesia, sempre a partire dal 2018, ai cittadini che consegnano dieci bicchieri di plastica oppure cinque bottiglie vuote ed usate, viene offerta una corsa gratuita sugli autobus pubblici: il 15 per cento dei rifiuti che si accumulano quotidianamente a Surabaya, quasi 400 tonnellate, è costituito proprio da plastica e un autobus è in grado di raccogliere fino a 250 chilogrammi di bottiglie al giorno, l’equivalente di circa 7,5 tonnellate mensili. Proprio attraverso questa iniziativa, la città indonesiana spera di poter contribuire a raggiungere l’ambizioso obiettivo di liberarsi dai rifiuti di plastica entro la fine di quest’anno.