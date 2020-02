“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina la ricetta odierna riguarda uno storico piatto della cucina napoletana ed il suo nome, “Montanare al sugo”, deriva dal fatto che era consumato nella pausa pranzo dei contadini che arrivavano dalle montagne.

Tempo di preparazione: un’ora più la lievitazione. Ingredienti per 4 persone: gr. 500 di farina; gr. 100 di parmigiano; gr. 20 di lievito di birra; 1 kg di pomodori pelati; una cipolla; un mazzetto di basilico; olio extravergine di oliva, olio di semi e sale quanto basta.

Preparazione: su una spianatoia disponete la farina a fontana, formate un buco al centro, aggiungete il lievito sciolto in poca acqua tiepida e un cucchiaino di sale, impastate, aggiungendo di tanto in tanto un po’ d’acqua fino a ottenere un panetto morbido ed elastico, coprite con un panno e lasciate lievitare per due ore. Impastate nuovamente il panetto, ricavatene 12 panetti più piccoli, coprite e lasciate lievitare per un’altra ora. In una casseruola mettete l’olio, rosolate la cipolla pelata e tritata, disponete i pomodori, salate, coprite e fate cuocere il tutto per 20 minuti, aromatizzando con il basilico lavato e asciugato. Riprendete i panetti, confezionate delle “montanare” di 10 cm di diametro, friggetele nell’olio di semi caldo a 180 gradi sino alla doratura, sgocciolatele con una schiumarola, asciugatele sulla carta assorbente da cucina, immergetele nel sugo di pomodoro e conditele con il parmigiano ed il basilico. Buon appetito!