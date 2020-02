Presentato a Roma l’ultimo libro del giornalista Giampiero Mughini, “Uffa. Cartoline amare da un tempo in cui accadde di tutto”, edito da Marsilio. Il titolo del libro è stato ripreso dalla rubrica de “Il Foglio”, il quotidiano a diffusione nazionale fondato nel 1996 da Giuliano Ferrara, dove per cinque volte a settimana Mughini trattava argomenti di attualità.

In questo libro vengono messi in risalto “aspetti inediti di un periodo cruciale che va dalla guerra in Iraq alla prima elezione di Giorgio Napolitano a Presidente della Repubblica, da ‘Calciopoli’ alla vittoria degli azzurri ai Campionati del mondo di Berlino, rivelando connessioni insospettabili e sorprendenti analogie”.

All’evento hanno partecipato, dialogando con l’autore, il giornalista Antonello Sette, il professor Egidio Maria Eleuteri, storico d’arte, e il direttore de “L’Opinione delle Libertà”, Arturo Diaconale. Nel video l’intervento di Diaconale.