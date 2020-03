Claudia Conte è una mendicante nel corto “Shall the last be...”

Claudia Conte torna sul set. L’attrice 27enne originaria di Cassino, in provincia di Frosinone, da sempre vicina e sensibile ai temi sociali, affronta un nuovo progetto cinematografico. Si tratta di Shall the last be..., un cortometraggio scritto e diretto da Giorgio Paoletti, cineasta con anni di esperienza in Irlanda, amante del cinema di Billy Wilder e Sam Peckinpah. Le riprese del film breve nella Capitale sono partite lunedì. Il corto racconta una storia intrigante che propone una visione innovativa dell’inclusione ma soprattutto del donarsi agli altri. La Conte, protagonista assoluta, interpreta il personaggio di una mendicante.

Per rendere credibile l’attrice nei panni di una clochard Claudia Conte si è sottoposta ad un make-up di rara verosimiglianza. Peraltro, l’interprete ha sviluppato, con l’aiuto di James La Motta, acting coach, attore e regista, un personaggio credibile, avvincente e mai sopra le righe. La Conte non ha paura di “sporcarsi”, di coprire la sua bellezza per trasformarsi in questo nuovo ruolo complesso.

A contrastare il suo obiettivo troverà “l’altra faccia della medaglia”, persone che permettono ai pregiudizi di prevalere sul senso di umanità. Nel cast figurano anche lo stesso James La Motta, Alessio Rizzitiello, Francesca Bertocchini e i giovanissimi fratellini Maira, per la prima volta sullo schermo.

