“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina la ricetta di oggi riguarda le “Graffe Napoletane”; questo nome deriverebbe dall’antico termine tedesco “krapho” che indicava un dolce a forma di uncino poi divenuto rotondo.

Tempo di preparazione: un’ora e 10 minuti oltre la lievitazione.

Ingredienti per 6 persone: 250 grammi di farina; 150 grammi di patate; 0,6 dl di latte; 90 grammi di zucchero, 15 grammi di lievito; due uova; mezzo limone; 20 grammi di miele; 50 grammi di burro; 100 grammi di crema pasticcera; olio di semi q.b..

Preparazione: lavare le patate, cuocerle in acqua bollente e salata e poi scolarle, mondarle e passarle in uno schiacciapatate. In un contenitore versare 20 grammi di zucchero, 60 grammi di farina e il lievito, mescolare e coprire con una pellicola da cucina lasciando lievitare il composto sino al raddoppio del suo volume. Unire alla pastella il rimanente di farina, le patate, 20 grammi di zucchero, le uova, la scorza del limone grattugiata, il miele e poi mescolare il tutto sino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo, inserendo il burro e lasciando lievitare. Ripreso il composto, preparare delle ciambelle, coprendole con un panno e lasciandole riposare sino a quando il loro volume non si sia raddoppiato. Friggere le ciambelle nell’olio bollente, girandole su entrambi i lati, fino alla doratura del prodotto; infine sgocciolarle, asciugarle su carta assorbente, spolverarle con lo zucchero e unirle alla crema pasticcera prima di servirle. Buon appetito!