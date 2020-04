“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica settimanale di cucina oggi una ricetta particolare: si tratta di dolcissime frittelle contenenti uvetta sultanina e scorza di limone; il loro nome deriva dal termine piemontese “friciò”, che vuol dire fritto e sono una specialità dolciaria di quella regione.

Tempi di preparazione: 40 minuti oltre il riposo.

Ingredienti per 6 persone: 200 grammi di farina; 50 grammi di zucchero; 3 uova; un bicchiere di latte; 15 grammi di lievito; 100 grammi di uvetta sultanina; un limone; zucchero a velo, olio di semi e sale q.b..

Preparazione: fate rinvenire l’uvetta in acqua tiepida per 15 minuti circa; in una boule rimestare la farina con lo zucchero, il lievito e un pizzico di sale, in seguito aggiungere le uova e il latte tiepido continuando a mescolare sino a raggiungere una pastella priva di grumi; inserire l’uvetta scolata e strizzata nonché la scorza di limone lavata e grattugiata, coprire con un asciugamano e lasciare a riposare per circa 30 minuti. Mettere sul fuoco una padella con abbondante olio di semi, portandolo a temperatura alta e immergere un cucchiaio di pastella aiutandosi con un altro cucchiaio; friggere sino alla doratura del prodotto, sgocciolare con una schiumarola e asciugare su carta assorbente; ripetere l’operazione sino a quando vi è la pastella. Mettere i dolci in un piatto da portata e cospargere di zucchero a velo.

Buon appetito!