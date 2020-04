“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina la ricetta di questa settimana è quella dei Fusi di pollo impanati con patatine fritte, piatto saporito e gradevole anche per i più piccoli. La frittura delle patate, tagliate in piccole parti di foggia varia, fu sperimentata per la prima volta nel Settecento, in Belgio.

Tempo di preparazione: 40 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 800 grammi di fusi di pollo; 800 grammi di patate; 200 grammi di farina; 3 uova; 200 grammi di pangrattato; un limone; olio evo e sale q.b..

Preparazione: togliere la pelle ai fusi, lavarli, asciugarli e ripassarli prima nella farina e poi nelle uova, precedentemente sbattute, infine nel pangrattato; friggere in un friggitrice o in una padella con bordo alto con abbondante olio bollente; togliere i fusi dall'olio con una schiumarola e depositarli nella carta assorbente ad asciugare e poi riporli in caldo. Sciacquare le patate, togliere la buccia e tagliarle a pezzi piccoli della forma desiderata; immergere nell'olio bollente sino alla doratura, prendetele con una schiumarola e depositatele sulla carta assorbente ad asciugare; mettete i fusi in un piatto da portata con le patatine attorno e spicchi di limone al centro.

Buon appetito!