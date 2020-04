UniNettuno, un corso gratuito on-line di giornalismo

Le firme del giornalismo italiano protagoniste di un corso gratuito online sul mestiere del cronista. Educazione Digitale: “Fare giornalismo oggi: linguaggi e strumenti”. È questo il titolo del seminario promosso dell’Università Telematica Internazionale UniNettuno e rivolto a tutti i cittadini. Quali sono le regole fondamentali per scrivere un articolo giornalistico? Come cambia l’informazione nell’era di Internet? E come possiamo difendere la verità, imparando a fare buon uso dei nuovi strumenti tecnologici?

I “nomi” che hanno aderito all’iniziativa rappresentano il meglio del giornalismo nostrano: Giulia Aloisio, Alessio Balbi, Maurizio Caprara, Furio Colombo, Luigi Contu, Marco Damilano, Antonio Di Bella, Giovanni Floris, Emanuele Giordana, Ignazio Ingrao, Fabrizio Noli, Edoardo Novelli, Eugenio Occorsio, Raffaele Pastore, Marco Politi, Vittorio Roidi, Giuseppe Sanzotta, Marco Travaglio. I giornalisti terranno delle videolezioni a cui possono accedere studenti, docenti di scuole e università di ogni ordine e grado e tutti i cittadini italiani, tramite il portale di #iostudioacasaconuninettuno.

I professionisti dell’informazione sono anche i docenti video del Master in “Global Journalism” della Facoltà di Scienze della Comunicazione di UniNettuno, coordinato da Maarten Van Aalderen, giornalista olandese dell’Associazione stampa estera e corrispondente per De Telegraaf. “Queste videolezioni – ha dichiarato il rettore di UniNettuno Maria Amata Garito – ci aiutano a comprendere ed analizzare come è nata e come è cambiata l’informazione in Italia. La nostra università prosegue così il suo impegno per sviluppare una formazione di qualità su Internet, aprendo gratuitamente agli studenti e ai cittadini italiani la propria piattaforma e condividendo una selezione dei contenuti accademici”.