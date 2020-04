“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina la ricetta di oggi è quella che riguarda i “Coccoli Fiorentini” con i salumi, così chiamati perché nella foggia ricordano le guance dei bimbi chiamate, a Firenze, “coccoli”; sono dei gustosi antipasti che esaltano i sapori dei salumi.

Tempo di preparazione: 30 minuti più il riposo.

Ingredienti per 4 persone: 400 grammi di farina; 30 grammi di lievito di birra; salumi affettati a scelta; olio di semi, olio evo e sale q.b..

Preparazione: in un contenitore versare la farina, il lievito sciolto in acqua tiepida, il sale e l’olio evo q.b.; aggiungere lentamente 2 dl di acqua e mescolare sino ad ottenere una pastella priva di grumi; in seguito coprire con un telo e far lievitare per un’ora; con un cucchiaio preparare i coccoli e friggerli in abbondante olio di semi bollente sino ad ottenere un prodotto dorato. Infine versare il tutto su carta assorbente, deporlo su un piatto da portata insieme agli affettati a scelta. Buon appetito!