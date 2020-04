A Piazza del Colosseo, Zucchero “Canta la vita”

Strepitosa esibizione romana del cantante blues Zucchero “Sugar” Fornaciari. In una piazza del Colosseo completamente vuota, ieri il cantante di Reggio Emilia, per il 50° Anniversario della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), ha eseguito per la prima volta in assoluto il brano “Canta la vita”, tratto da “Let Your Love Be Know” di Bono Vox. Il testo in italiano della canzone è opera dello stesso Fornaciari, che in questo difficile periodo questo brano, vuole trasmettere un messaggio positivo di speranza e conforto per tutti.

“Questa canzone è nata nella fase iniziale dell’emergenza – racconta Zucchero – Quando ho sentito Bono, eravamo entrambi molto scossi dalla drammaticità del momento che il Nord Italia stava vivendo. Però quello che ci ha colpito è stata la reazione delle persone, vederle e sentirle sui balconi cantare. Quindi ci siamo detti che avremmo dovuto fare qualcosa per sottolineare che il canto è una grande forma di resistenza. In un dramma come quello che stiamo vivendo, attraverso il canto si può essere più vicini, si può reagire insieme, in tutte le parti del mondo. La musica, attraversa i muri ed accorcia le distanze”.

Quello tra il bluesman e Bono Vox è un sodalizio artistico di vecchia data. Celebre fu l’esibizione dei due musicisti con Luciano Pavarotti. Ricorreva l’anno 2003, e per la decima ed ultima edizione del Pavarotti & Friends, che si tenne il 27 maggio a Modena, in favore dei programmi dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati venne interpretata la celebre “Miserere”. In questa occasione, furono raccolti oltre due milioni di euro in sostegno ai rifugiati iracheni in Iran. #Earthrise, è il titolo della maratona mediatica globale a cui l’Italia ha partecipato, difatti

Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia spiega, “è stata chiamata ad aprire le celebrazioni mondiali con una dedica a Papa Francesco che tanto ha fatto per creare consapevolezza sul cambiamento climatico. Dopo il perdono universale offerto al mondo da una piazza San Pietro completamente vuota abbiamo pensato che innalzare un canto con un artista straordinario come Zucchero, davanti ad un Colosseo illuminato di blu in una città eterna altrettanto vuota, fosse il modo migliore per dire grazie al Papa e raccogliere il Suo potente messaggio di speranza. Non riesco ad immaginare un modo migliore per celebrare il 50mo Earth Day”.

Questo evento, ricco di approfondimenti, testimonianze performance e campagne, ha coinvolto ben 193 Paesi membri delle Nazioni Unite. #OnePeopleOnePlanet vuole rappresentare lo spirito del Villaggio per la Terra del quale la maratona mediatica riprende i temi: educazione ambientale, tutela della natura e sviluppo sostenibile, solidarietà, partecipazione.

(*) Foto di Carlo Landucci