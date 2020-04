“L’Opinione risponde”, acqua e salute

Carlo Rossetti ha scritto alla nostra rubrica (lettere@opinione.it) per saperne di più in merito ad un problema di salute, che per fortuna sta superando. Di recente gli hanno diagnosticato una prostatite acuta batterica, che sta curando con antibiotici e antinfiammatori. Gli hanno consigliato, durante la terapia, di bere molta acqua e di seguire una dieta povera di grassi e spezie.

Ci chiede, a tal proposito, essendoci in Italia una numerosa tipologia di acque, quali sono quelle che sono più adatte al suo caso. Abbiamo sottoposto il quesito al dottor Alberto Pansadoro, specialista in Urologia, dirigente urologo presso l’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, che così ha risposto: “Al momento non esiste la dimostrazione che un’acqua in particolare sia meglio di un’altra. Il mio consiglio pertanto è di bere quella che più le piace”.